Las combinaciones del descenso en la Liga Profesional: según los resultados y decisiones posibles

La definición por la permanencia en la Liga Profesional 2025 llega a su capítulo final y tres equipos pelean por dos lugares en la próxima temporada. Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín de San Juan disputarán un cierre dramático, con combinaciones muy específicas que pueden derivar en desempates, salvaciones agónicas o descensos directos.

De cara a la última fecha, cada equipo depende de escenarios distintos para asegurar su continuidad. A continuación, así están las posibilidades de cada uno rumbo a un final que promete ser electrizante.

La jornada dominical trajo un respiro para varios clubes que lograron asegurar su permanencia: Sarmiento, Atlético Tucumán, Gimnasia, Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba e Institutoconfirmaron que seguirán compitiendo en la máxima división la próxima temporada.

Ahora, la cruel lucha por no descender quedará acotada a tres equipos que llegan al límite. Aldosivi, con 30 puntos, parte con una leve ventaja, pero tiene la soga al cuello. Inmediatamente detrás, con 28 unidades, se encuentran San Martín de San Juan y Godoy Cruz, que deben hacer una gesta para evitar caer. Al final de la última fecha, indefectiblemente, dos de estos tres clubes bajarán a la Primera Nacional.

El calendario ha deparado cruces decisivos. San Martín de San Juan tendrá la gran oportunidad de aferrarse a la categoría siendo visitante frente a Aldosivi. El equipo sanjuanino está obligado a ganar, ya que un empate no le sirve y firmaría su descenso directo. Por su parte, Godoy Cruz recibirá en casa a Riestra. El equipo mendocino también está forzado a ganar; su única posibilidad de salvación pasa por lograr la victoria y que Aldosivi no lo haga, forzando así un desempate agónico para definir cuál de los dos se queda.

La tensión se palpa en el ambiente: la última fecha promete ser un cúmulo de emociones y cálculos, donde cada gol y cada punto valdrá la permanencia en la élite del fútbol argentino.

La calculadora

Se miden: Aldosivi (30) vs San Martín SJ (28) vs Riestra.

1) Gana Adosivi, no importa el resultado entre San Martín y Riestra: descienden Godoy Cruz y San Martín.

2) Empata Aldosivi y gana Godoy Cruz: desciende San Martín y hay empate entre Aldisivi-Godoy Cruz.

3) Empata Aldosivi y empata o pierde Godoy Cruz: descienden Godoy Cruz y San Martín, y se salva Aldosivi.

4) Gana San Martín y gana Godoy Cruz: desciende Aldosivi y hay desempate entre San Martín y Godoy Cruz.

5) Gana San Martín y empata o pierde Godoy Cruz: se salva San Martín y descienden Aldosivi y Godoy Cruz.