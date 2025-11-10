"Chivitas" de oro: Liniers fue campeón del Torneo Sub 14 del fútbol femenino

Las "Chivitas" de Liniers gritaron campeones.

En el Complejo Zibecchi, Liniers goleó 4 a 0 Bella Vista y se adjudicaron el Torneo Sub 14 de Fútbol Femenino que organiza la Liga del Sur.

Paulina Acevedo, en tres oportunidades, y Constantina Salas, anotaron los goles del conjunto albinegro.

Con el triunfo, las dirigidas por Bruno Blanco culminaron en lo más alto de la tabla correspondiente a la Copa de Oro y fueron dueñas de la competencia entre las jovencitas.