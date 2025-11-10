Detuvieron al hincha de Gimnasia que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó la aprehensión del hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que arrojó un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez durante el partido ante Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Gracias al trabajo coordinado entre Aprevide y la Policía bonaerense, se logró identificar al agresor a través del sistema de cámaras del estadio. El detenido fue identificado como Franco Suárez, DNI 43.178.812, domiciliado en La Plata, y al momento de la detención llevaba también una bengala en su poder.

El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, instantes después del gol de Marcelo Chelo Torres que puso en ventaja al “Lobo”. Desde la tribuna local se arrojó un martillo que impactó en el césped y luego rebotó en el rostro de Falcón Pérez, generando preocupación entre los protagonistas y una breve interrupción del juego.

Aunque el árbitro no sufrió heridas de gravedad, el hecho expuso nuevamente las falencias en materia de seguridad dentro de los estadios argentinos.

La situación no terminó allí: una bomba de estruendo también cayó cerca de la asistente Mariana de Almeida, quien por fortuna no resultó lastimada. Ante estos incidentes, el partido debió detenerse algunos minutos para garantizar la integridad de todos los presentes antes de continuar.

El detenido se suma ahora a la causa contravencional correspondiente y podría recibir sanciones administrativas adicionales, incluyendo la prohibición de ingreso a los estadios.

Más allá de este lamentable episodio, Gimnasia logró una victoria clave que aseguró su permanencia en Primera División y lo dejó cerca de los playoffs del Clausura. Sin embargo, el clima institucional sigue siendo tenso: el plantel no se entrenó en la previa del duelo como protesta por las deudas salariales que mantiene la dirigencia. (Fuente: NA).