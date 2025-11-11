Jugó durante 20 años la misma boleta hasta que ganó el Quini en Río Negro: cuánto dinero cobrará

Después de días de intensa incertidumbre y de una búsqueda que se hizo eco en toda la provincia, la novela del Quini 6 más grande de Río Negro llegó a su fin. Finalmente, apareció el ganador que obtuvo un premio de más de $2.372 millones en la localidad de El Bolsón.

El afortunado se presentó en el último momento, casi sobre el filo del plazo legal de 15 días corridos para reclamar su premio, evitando que el pozo récord de la provincia caducara.

El billete millonario fue jugado en la Agencia Oficial N°64, ubicada en Sarmiento 2388, en el centro de la ciudad. El premio correspondió a la modalidad Tradicional del sorteo del 28 de octubre, con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

La Lotería Nacional y la propia agencia habían iniciado un llamado público a través de los medios para dar con el paradero del ganador, ya que el silencio se prolongaba peligrosamente.

“Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la dueña de la agencia.

Cecilia Aleuy, la propietaria del local de la suerte, relató a los medios el emotivo momento en que el hombre se presentó. “El ganador escuchó las noticias, me escuchó a mí pidiendo que por favor se acercara porque tenían tiempo hasta el 10. Había tenido problemas personales y no había podido venir”, contó, explicando la demora.

Lo más sorprendente de la historia es que el hombre no tenía idea de que era el ganador del premio y que se había convertido en millonario.

“Él llegó sin saber nada. Escuchó que había un nuevo millonario por la radio, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto. Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer”, detalló la comerciante, aún con la emoción a flor de piel.

La mujer completó: “No la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio. Le quedaron limpios unos $1.710 millones”. (TN)