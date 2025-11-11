Rige una alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y la región

Para la mañana de este martes rige una alerta amarilla por fuertes tormentas en Bahía Blanca y zonas aledañas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además de nuestra ciudad, el fenómeno alcanzará a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma puntual.

El servicio Satelmet, por su parte, prevé para este martes una temperatura máxima de 21 °C en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo se presentará inestable, con lluvias y tormentas, vientos fuertes del sector norte y visibilidad reducida por las precipitaciones.

Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado, con lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche. El viento soplará fuerte del noroeste, rotando al este, el índice UV será normal y la visibilidad mejorará.

La noche será fresca y ventosa, con una temperatura estimada en 14 °C hacia la medianoche del miércoles.

Recomendaciones

• No saques la basura y retirá objetos que puedan obstruir desagües.

• Evitá actividades al aire libre.

• No te refugies bajo árboles ni cerca de postes de electricidad.

• Para reducir el riesgo de rayos, no permanezcas en playas, ríos, lagunas ni piletas.

• Mantenete atento ante la posible caída de granizo.

• Seguí la información oficial de las autoridades.

• Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.