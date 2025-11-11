Rige una alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y la región
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada inestable, con una temperatura máxima de 21 °C en nuestra ciudad.
Para la mañana de este martes rige una alerta amarilla por fuertes tormentas en Bahía Blanca y zonas aledañas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además de nuestra ciudad, el fenómeno alcanzará a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso.
De acuerdo con el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se esperan precipitaciones acumuladas entre 15 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma puntual.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
El servicio Satelmet, por su parte, prevé para este martes una temperatura máxima de 21 °C en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo se presentará inestable, con lluvias y tormentas, vientos fuertes del sector norte y visibilidad reducida por las precipitaciones.
Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado, con lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche. El viento soplará fuerte del noroeste, rotando al este, el índice UV será normal y la visibilidad mejorará.
La noche será fresca y ventosa, con una temperatura estimada en 14 °C hacia la medianoche del miércoles.
Recomendaciones
• No saques la basura y retirá objetos que puedan obstruir desagües.
• Evitá actividades al aire libre.
• No te refugies bajo árboles ni cerca de postes de electricidad.
• Para reducir el riesgo de rayos, no permanezcas en playas, ríos, lagunas ni piletas.
• Mantenete atento ante la posible caída de granizo.
• Seguí la información oficial de las autoridades.
• Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.