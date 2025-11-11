Fuego en el Hiper de la Cooperativa: "El incendio comenzó arriba, en la chimenea, sobre la cocina"

El incendio que afectó al Hiper de la Cooperativa Obrera esta mañana se habría originado en la zona de la cocina.

El mismo se originó sobre las 7.30, cuando en el local había empleados trabajando más allá de que no se registraron heridos; solo tres personas fueron asistidas por inhalación de humo.

Williams Vincent, quien integra del sector de carnicería, contó que "nos encontrábamos trabajando y aproximadamente 7.35 empezó a sonar la alarma".

"Se ve que el incendio comenzó arriba, en la chimenea, en la zona de la cocina. Ha tomado temperatura el caño de salida y por ende se prendió fuego la pintura del techo. El personal de cocina estaba trabajando abajo, pero el incendio comenzó arriba, por eso no nos dimos cuenta", relató y destacó que funcionaron los protocolos a la perfección.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos, personal policial, Defensa Civil y agentes de Tránsito Urbano.

Por su parte, Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, mencionó que "fue en la parte de la cocina y se prendió fuego el techo. Ese fue el foco más grande".

"Pasaba justo por acá, vimos el humo y nos dimos cuenta que era el Hiper. Me puse en contacto con los delegados y nos aseguramos que la gente esté bien y pueda salir", agregó.

Cortes de tránsito

A raíz de los trabajos que se llevan adelante para sofocar el incendio, se encuentran cerradas al tránsito vehicular las siguientes intersecciones:

• Guatemala y Agustín Álvarez.

• Aguado y Alem.

• Panamá y Uruguay.

• Aguado y Agustín Álvarez.

• Zapiola y avenida Alem.