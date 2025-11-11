Un importante incendio afecta las instalaciones del Hiper de la Cooperativa Obrera

Sobre las 7:30 se registró un importante incendio en el recientemente inaugurado Hiper de Aguado de la Cooperativa Obrera.

Según las imágenes que llegaron a La Nueva., una espesa columna de humo negro se elevaba desde el lugar.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el fuego se habría originado en el sector de la cocina y habría alcanzado el techo.

Por el momento, solo se registran daños materiales y no hay personas afectadas, a excepción de un trabajador de vigilancia que inhaló humo y fue asistido.

"Escuchamos un ruido, una fuerte explosión, y salimos a ver qué pasaba. Vinieron los bomberos enseguida, salieron los empleados afuera. No sé qué habrá pasado...", declaró Sara, vecina del sector, por LU2.

Por su parte, Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, mencionó que "fue en la parte de la cocina y se prendió fuego el techo. Ese fue el foco más grande".

"Pasaba justo por acá, vimos el humo y nos dimos cuenta que era el Hiper. Me puse en contacto con los delegados y nos aseguramos que la gente esté bien y pueda salir. Una persona de vigilancia inhaló humo y fue atendida, pero el resto del personal está bien", agregó.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos, personal policial, Defensa Civil y agentes de Tránsito Urbano.

El Hiper de Aguado había sido reinaugurado hace apenas una semana, tras permanecer cerrado desde la trágica inundación del 7 de marzo, que afectó gravemente a varias sucursales de la Cooperativa Obrera.

El establecimiento fue uno de los más dañados por aquel temporal. En su reapertura se habían realizado múltiples mejoras: renovación integral del techo, recambio parcial del piso, nuevos revestimientos e instalaciones sanitarias, reemplazo del grupo electrógeno, incorporación de cámaras de refrigeración de última generación y construcción de oficinas, vestuarios, merendero para el personal y baños públicos.

Desde la Cooperativa habían informado además que se sustituyeron las cañerías de refrigeración del área de ventas, las heladeras y exhibidoras, y que se instaló un sistema de iluminación LED de alta eficiencia y bajo consumo, orientado a reducir el impacto ambiental.

Las obras incluyeron también mejoras en panadería y rotisería, nuevos espacios en Coopehogar, fiambrería, bodega y mundo bebé, y una nueva disposición de la mercadería para optimizar la experiencia de compra.

Por el momento, se desconocen los daños ocasionados por el incendio.