Incendio en la Coope: "A simple vista, la estructura está bien", aseguraron desde Defensa Civil

Sebastián Sepúlveda, responsable de Defensa Civil, dijo que el incendio de esta mañana —sobre las 9.30— en el Hiper de la Cooperativa Obrera "está controlado, no extinguido" y señaló que "a simple vista, la estructura está bien, no corre riegos".

"La gente de Bomberos va a hacer el peritaje para ver el motivo por el cual se inició el fuego. Hay perdidas importantes en parte del depósito de perfumería y de panificación", mencionó.

De acuerdo a las primeras informaciones y a la declaración de empleados de la sucursal, el fuego se habría originado alrededor de las 7.30 en el sector de la cocina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Se va hacer una remoción de escombros con las tres dotaciones de bomberos, Central, Alberdi y Cerri, que vino a colaborar", sostuvo.

En diálogo con Panorama, por LU2, Sepúlveda contó que "hay membrana líquida en el techo y unos ventiladores de refrigeración que habían tomado fuego y costó apagarlos, por eso tanto humo".

En tanto, aclaró que "los empleados trabajaron muy bien, en primera instancia trataron de extinguir el fuego hasta la llegada de los bomberos".

"Se cortó el suministro de eléctrico y de gas, y evacuaron. Cuando llegamos estaba todo bastante ordenado", completó.

Cortes de tránsito

A raíz de los trabajos que se llevan adelante para sofocar el incendio, se encuentran cerradas al tránsito vehicular las siguientes intersecciones:

• Guatemala y Agustín Álvarez.

• Aguado y Alem.

• Panamá y Uruguay.

• Aguado y Agustín Álvarez.

• Zapiola y avenida Alem.