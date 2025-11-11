Cómo es la película con Natalia Oreiro que arrasa en Netflix

La película argentina y coproducción española, "La mujer de la fila" (2025), es un drama social dirigido por Benjamín Ávila que se basa en hechos reales.

Actualmente, y tras su reciente llegada a la plataforma, es la película argentina más vista de Netflix y una de las producciones que tiene más reproducciones.

La película cuenta la historia de Andrea Casamento, una madre que se enfrenta por primera vez al crudo y hostil sistema penitenciario argentino luego de que su hijo, Gustavo, es encarcelado sin muchas explicaciones.

La sinopsis se centra en la lucha de Andrea, una mujer que proviene de una vida ordenada y protegida, por conocer la verdad sobre la detención de su hijo y conseguir verlo. En la cárcel, ella debe hacer las filas de visita y allí conoce a otras "mujeres de la fila" (familiares de detenidos) que, aunque al principio son frías, se convierten en su principal red de contención y sostén emocional.

La trama narra cómo esta experiencia personal de injusticia lleva a Andrea a involucrarse activamente, transformándola en una defensora de los derechos de los familiares y los detenidos. El personaje está inspirado en la historia de la fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), quien llegó a ser representante internacional ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

La película cuenta con un reparto destacado, que incluye actores argentinos y chilenos, e incluso la participación de la boxeadora Marcela "La Tigresa" Acuña:

-Natalia Oreiro como Andrea Casamento (la protagonista, la madre).

-Amparo Noguera (actriz chilena) como "La Veintidós" (una de las mujeres de la fila).

-Alberto Ammann (actor argentino-español) como Alejo.

-Federico Heinrich como Gustavo (el hijo de Andrea).

-Marcela Acuña (La Tigresa Acuña) como Coca.

También participan Natalia Santiago, Iride Mockert, Mora Recalde, Noah Ruiz Díaz y Veronika Silva, entre otros. (NA)