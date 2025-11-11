“Seguimos buscando a Loan con vida”, afirmaron desde la querella ante los nuevos rastrillajes

La querella a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, expresó que siguen buscando al pequeño “con vida”, luego de que se dieran a conocer nuevos rastrillajes, operativos y allanamientos en la ciudad correntina de 9 de Julio a casi un año y medio de la sustracción y ocultamiento del niño.

María Belén Russo Cornara, integrante de la querella, expuso que el Juzgado Federal de Goya autorizó procedimientos en cuatro lagunas, las cuales no habían sido rastrillajes previamente.

“Una de las lagunas es bastante grande, cuenta con 285 mil metros cuadrados, y no se había podido hacer nunca un rastrillaje, pero ahora están todas las condiciones necesarias”, detalló.

Cornara señaló que la jueza Cristina Penzo dio 50 días para que se desarrollen los operativos: “Nadie había dado tanto tiempo para una medida, es un movimiento gigante en el que finalmente se va a poder descartar el este tema de las lagunas, que es donde siempre estuvo el ojo de esta querella”.

Las medidas comenzaron este lunes, pero, según contó la abogada, recién empiezan a trabajar hoy: “Ayer fue más que nada trámites, papelerío”.

“Nosotros seguimos buscando a Loan con vida. En ningún momento estuvimos buscándolo de otra forma. Es más, parte de toda esta investigación en este rastrillaje en las lagunas es para encontrar algún indicio de dónde está Loan, a dónde lo llevaron”, manifestó.

La querellante señaló que en este año y cinco meses de la causa lo único que apareció del niño fue el botín, por lo que todavía siguen con “esperanzas de que en este rastrillaje encontremos algún indicio que nos lleve a dónde está Loan en este momento, poder encontrarlo con vida y sano”.

Por último, remarcó que por el momento no hay fecha del inicio del juicio contra los procesados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, además de los otros 10 acusados en la causa paralela. (NA)