San Francisco zafó y se mantuvo en la A de la Liga del Sur: “Fue como salir campeón”

San Francisco se armó para pelear el campeonato en la edición 2025 de la A liguista, y sin embargo terminó salvando la categoría en la Promoción, ganándole el segundo partido de la serie a Comercial.

“Recién hoy, dos días después, siento un alivio difícil de describir en palabras”, fue la reflexión de Claudio Castiglioni en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Hasta la última fecha del Clausura, el “Sanfra” se debatió entre la clasificación al cuadrangular final, la Promo y el tan temido descenso.

“Fue increíble lo que nos pasó, pero la irregularidad, el hecho de no saber cerrar ciertos partidos que nos dieron vuelta en los segundos tiempos y no aprender de los errores provocaron que tengamos que lidiar con el sube y baja, pero antes de eso estar un mes sin competir para esperar la definición de la B”, confesó uno de los jugadores genuinos del “Santo” que formó parte del plantel conducido por un DT que también tiene el ADN celeste: Manu Dambolena.

“Se luchó mucho por llegar a la A pero se sufrió el doble cuando supimos que para seguir en el círculo superior nos teníamos que debatir con Comercial, que encima nos superó (3-1) en el primer cotejo y nos llenó la cabeza de dudas en una semana que, en lo emocional, al menos yo la pase tremendamente mal”, se sinceró el “Tanque”, que a los 9 años (tiene 26) se inició en la entidad de Villa Italia.

“Festejamos la permanencia como si hubiese sido un campeonato; lo vivimos a pleno y fue un deshago muy grande, sobre todo para los de más experiencia, esos compañeros que durante todo el año llevaron el grupo para adelante”,

