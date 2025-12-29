Las acciones argentinas en Wall Street suben 3% tras la sanción del Presupuesto 2026

Los inversores recibieron de manera positiva la sanción por parte del Senado del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, más conocida como la que incentiva el uso de los dólares del colchón.

En ese marco, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subían hasta 3,8% y el riesgo país cedió hasta 571 unidades, siete unidades menos que en el cierre previo.

Por otro lado, los bonos avanzaban hasta 1,4% y los dólares financieros subían: el MEP se vendía a $1486 y el CCL a $1527.

Entre las compañías que lideran las subas esta jornada están: Credsur con 3,5%, YPF 2,7% y BBVA con 2%.

La aprobación del Presupuesto, el primero de la gestión Milei tras dos años de gobierno, y de la Ley de Inocencia Fiscal por parte de la Cámara Alta resultaba clave para los inversores en la nueva etapa del gobierno de Javier Milei, dado el consenso que se requiere para avanzar en las reformas estructurales.

No obstante el optimismo, el mercado sigue con atención los próximos pasos del plan económico. La expectativa por el debut del nuevo esquema cambiario, con las bandas de flotación del dólar actualizadas mensualmente por la inflación.

Y también en cómo afrontará el Gobierno el vencimiento de deuda por más de US$4200 millones, que opera el 9 de enero.

Queda conocer cómo el ministro de Economía, Luis Caputo, completará el monto total tras la emisión de un bono en dólares en el mercado local y las compras que hizo el Tesoro en el mercado cambiario, pero que no llegan a sumar el 50% del compromiso. (TN)