Allanan una importante financiera en el centro de Bahía Blanca

La Policía Federal lleva adelante un operativo esta mañana en la financiera Pullman, con sede en San Martín 171 de nuestra ciudad.

Si bien todavía no trascendió el motivo del allanamiento, dicha empresa tuvo dos episodios este año que la pusieron en el foco de la noticia.

El primero, ocurrido en febrero, tuvo que ver con lo que inicialmente parecía un robo que derivó en una espectacular persecución policial, la detención de dos vehículos en la ruta con 4 personas y el secuestro de unos 100 millones de pesos y 100 mil dólares cuyo origen se busca determinar. La Justicia sigue investigando si se pudo haber tratado de un intento de blanqueo de activos.

El segundo, de septiembre, se vincula con el procesamiento de varios integrantes de dos grupos financieros radicados en Mar del Plata, Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita con conexiones internacionales. Esta investigación, que busca establecer vínculos con casos de corrupción de gobierno anteriores, también involucró a miembros de las familias García Navarro e Iraozqui, de Pullman.

