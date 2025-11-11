Clausura liguista: la A se define el sábado y la B el domingo

Este fin de semana caerá el telón de la fase regular del certamen Clausura y será tiempo de definiciones.

En la máxima división, todo se definirá el sábado, desde las 16.

Estará en juego el descenso, la Promoción y los tres restantes lugares a los playoffs, con Huracán ya clasificado con toda la ventaja deportiva.

En el Carminatti, Olimpo recibirá a San Francisco.

El aurinegro necesita ganar y esperar una derrota de Sporting --será anfitrión de Libertad-- para forzar un partido desempate y no caer a la B.

Además, el Santo necesita ganar para evitar la Promoción y soñar con meterse entre los cuatro.

En la mini tabla entre los cuatro elencos que suman 18 puntos, San Francisco tiene desventaja con respecto a Libertad, Liniers y Villa Mitre.

Si el elenco de Emanuel Dambolena pierde y empata el rojinegro deberá jugar la Promoción, ya que está en desventaja en la mini tabla.

Por su parte, el milrrayita, el chivo y el tricolor dependen de sí mismo.

Libertad visitará a Sporting en el Mendizábal, Liniers esperará por Huracán y Villa Mitre recibirá al ya eliminado Bella Vista, que jugará la final ante el ganador del Clausura.

Se define el 1

En el Promocional, todo es mucho más sencillo.

La programación irá el domingo, a las 16.

Tiro Federal depende de sí mismo para quedarse con el 1. Recibirá al ya eliminado Sansinena.

Por su parte, el escolta Comercial será anfitrión de Rosario (3º).

Y La Armonía esperará a Pacífico de Cabildo en Los Hermanos Francani.

Además, completarán Dublin-Pacífico BB.

La tabla

En caso de que Comercial también gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción ante San Francisco, Sporting o Olimpo.

La Armonía tiene un punto de ventaja sobre Rosario.