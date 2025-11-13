La Orquesta Sinfónica Provincial, con un repertorio clásico y lírico
Organismos Artísticos del Sur realizará un nuevo concierto sinfónico bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, con la participación del violinista Santiago Romero como solista invitado.
Con un programa colorido y sumamente expresivo, la Orquesta Sinfónica Provincial se presentará el viernes 14 de noviembre a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
El concierto sinfónico será dirigido por el maestro Luis Belforte y participará como solista de violín el maestro Santiago Romero. El programa estará compuesto por las siguientes obras: “Concierto para Violín N° 5 en La mayor, K. 219” de Wolfgang Amadeus Mozart, la “Obertura de Ruslan y Ludmila” de Mijaíl Glinka, la “Suite N° 1 de Carmen” de Georges Bizet, “El Lago Encantado, op. 62”(poema sinfónico) de Anatoli Liadov y “Polonesa de Eugene Onegin” de Piotr Ilich Tchaikovsky.
Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Hay descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.
Maestro Luis Belforte
Maestro Santiago Romero
Un programa lleno de emoción y color
El “Concierto para Violín N° 5” de Mozart combina elegancia clásica con momentos de sorprendente expresividad. “Obertura de Ruslan y Ludmila” de Mijaíl Glinka es una pieza breve, llena de melodías vivas que se distingue por su energía vibrante y un ritmo ágil y sofisticado.
La “Suite N° 1 de Carmen” de Bizet es una obra que transmite fuerza, emoción y color, con pasajes muy reconocidos que reflejan el carácter apasionado de dicha ópera.