Buscan a una menor de 12 años que desapareció de su vivienda

La comisaría Quinta de Bahía Blanca emitió un urgente pedido de colaboración a la comunidad y a los medios de prensa locales para localizar a la menor Zaira Esteban, de 12 años, cuyo paradero es desconocido desde esta mañana.

Según consta en las actuaciones caratuladas como "averiguación de paradero", iniciadas por el denunciante Esteban Gladis y con intervención de la UFIJ Nº 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La menor fue vista por última vez alrededor de las 11 al retirarse del estacionamiento conocido como "El Cholo", ubicado en la intersección de la ruta 3 y Sesquicentenario, específicamente desde la zona de la carpa de la comunidad Gitana.

La menor buscada es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,70 metros y pesa alrededor de 90 kgrs. Posee piel trigueña y su característica más distintiva es su cabello largo, lacio y rubio, además de llevar un piercing en la nariz. Al momento de su desaparición, Zaira vestía un conjunto de joggins de color beige y zapatillas negras.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos certeros que permitan dar con el paradero de la menor comunicarse de inmediato con el número de emergencias 911 o dirigirse a la Comisaría más cercana. La difusión de la fotografía adjunta por parte de la fuerza es crucial para su localización.