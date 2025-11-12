Inflación: los precios subieron 2,3% en octubre y acumulan 24,8% en lo que va del año

La inflación de octubre fue del 2,3 por ciento, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 24,8% en los primeros diez meses del año, y de 31,3% en el año.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Además, la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″.

“El proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, destacó.

Estimaciones

En los últimos días se había dado a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, que había previsto que la inflación del décimo mes de 2025 se ubicaría en 2,2% y proyectaba que la inflación interanual al cierre del año sería de 29,6%.

Por su parte, la consulta Equilibra había planteado una inflación mensual en octubre de 2,1%, registrando los principales aumentos en los rubros bebidas alcohólicas y tabaco (2,9%), transporte (2,8%) y bienes y servicios varios (2,5%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, la estimó en 2,4%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “la incertidumbre electoral tuvo poco impacto sobre los precios, con un pass-through relativamente moderado”.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso había estimado la inflación en 2,4%. (La Nueva., con información de TN y NA)