Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.434,24 para la venta y de $1.380,37 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja del 1,00% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.450,00 (-0,34%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.440 (-0,35%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, cerró a $1.852,50 (-1,38%), el MEP cotizó a $1.455,92 (-0,01%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.477,86 (-0,04%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 597 puntos básicos (-0,01%).