Caputo dijo que no necesita comprar dólares para pagarles a los bonistas y relativizó una meta del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el Gobierno no tiene que comprar dólares para pagarles a los bonistas en enero y relativizó la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI.

Lo dijo ante empresarios en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que se desarrolló este miércoles. El ministro de Economía indicó que en lo que va de la gestión de Javier Milei compraron reservas récord, pero, “una buena parte se fueron porque cancelamos deuda”.

En esa línea, Luis Caputo sostuvo: “Para nosotros es una prioridad recomponer reservas, pero ahora no por el hecho que tengamos que usarlas para pagar deuda -como en los últimos 20 meses- sino para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central“.

Y sumó: “En definitiva, no es otra cosa que seguir reduciendo la presión inflacionaria y converger este esquema fiscal, monetario y cambiario que venimos implementando”.

Caputo dijo que la actual gestión tiene “reservas netas positivas porque el compromiso con el FMI la tomó el Tesoro y la deuda con el FMI la tiene el Tesoro, que es el que recapitalizó al Banco Central”.

"Hoy nosotros consideramos que tenemos reservas netas positivas por US$1500 millones, porque el BCRA está recapitalizado porque la deuda es del Tesoro”, detalló.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los fondos para cubrir los vencimientos de deuda en el corto plazo están garantizados. Aclaró que el escenario cambió luego de la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas y la asistencia financiera del Tesoro de EE.UU.

“Algunos dicen que tenemos que acumular US$9000 millones, según lo que dice el acuerdo con el FMI. Esas metas eran para hacerle frente a los pagos que tenemos próximamente, que son US$4500 en enero por el vencimiento de los bonos; otros US$1000 de Bopreales; los vencimientos a organizaciones internacionales”, relató.

Y agregó: “Después de las elecciones el escenario ha cambiado y después de este acuerdo con EE.UU. hemos logrado separar lo financiero de lo monetario. Entonces, la acumulación de reservas hoy la vemos para fortalecer cada vez más el balance del BCRA, pero no es que hoy tenemos que comprar reservas para pagar el cupón de enero. Eso lo estamos resolviendo financieramente”.

El funcionario afirmó que tiene un menú para hacerle frente a las obligaciones financieras para los próximos meses:

Swap con China, “que todavía está activo”; la ayuda económica del Tesoro de Estados Unidos; un préstamo bancario; y operaciones en el mercado, como emisiones de deuda, teniendo en cuenta la reciente baja del riesgo país;

“Más allá de que todos los vencimientos están garantizados, nos gustaría resolverlo por las propias, con todas estas alternativas que estamos explorando y que vamos a comunicar oportunamente”, completó Caputo. (TN)