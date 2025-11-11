Acuerdo de libre comercio con EE.UU.: el canciller Quirno viaja a Washington

El canciller Pablo Quirno viajará este miércoles a Washington para proseguir las negociaciones con Estados Unidos por el acuerdo de libre comercio, mientras el presidente Javier Milei desistió de participar a fines de este mes de la cumbre del G20, al igual que su par nortemaricano Donald Trump.

Quirno viajará a Estados Unidos acompañado del secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne.

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, reveló que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”, después de la reunión que Milei y Trump mantuvieron el mes último en Washington.

Por otro lado, Quirno será el encargado de representar a Milei en la cumbre del G20 que se realizará en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre, según se pudo confirmar con fuentes oficiales.

El presidente argentino desistió de asistir al encuentro, en una decisión similar a la que había tomado Trump.

En lugar de Milei, el canciller Quirno estará acompañado por Federico Pinedo, quien está a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad G20. (con información de Noticias Argentinas)