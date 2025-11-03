El canciller Quirno recibió al nuevo embajador de EE.UU. y busca destrabar el acuerdo comercial

El canciller, Pablo Quirno, recibió este lunes al flamante embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y busca destrabar el acuerdo comercial con ese país.

Según informó la Cancillería a través de las redes sociales, el exsecretario de Finanzas recibió la copia de sus cartas credenciales.

“Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, destacó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El funcionario norteamericano había llegado a la Argentina el viernes para asumir su nuevo rol. (TN)

Noticia en desarrollo