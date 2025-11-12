Circulaban de forma temeraria y tenían un arma de fuego

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a cuatro personas que venían circulando en un Renault Megan de forma temeraria por calle Esmeralda al 400 y terminaron demorados por portación de arma y municiones.

Al momento de la detención por las fuerzas de seguridad, estos realizaron la inspección del automóvil donde encontraron un revólver marca "PEHUEN", calibre 22 largo, con ocho municiones en el interior de su tambor y 43 municiones separadas dentro del morral.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Franco Muller de 20 años, Sebastián Héctor Picchinian de 24, Alejandro Martín Avit de 31 y un menor de 17 años. El automóvil quedó retenido e interviene la UFIJ Nº 15 y 3 de menores bajo la carátula de portación de armas.