Pato Fillol, nuevo miembro del Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El histórico arquero Ubaldo Fillol fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una emotiva ceremonia realizada en Pachuca, México, que reunió a grandes leyendas del deporte. El Pato, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, fue el único representante argentino distinguido en la Generación 2025, un reconocimiento a su carrera y a los valores que lo convirtieron en un símbolo del arco.

Durante la gala, Fillol recibió una ovación al subir al escenario y fue condecorado con el tradicional saco que distingue a los miembros del Salón. Al tomar el micrófono, soltó: " Estoy realmente emocionado, contento y muy feliz. Por eso quiero agradecer eternamente a Jesús Martínez y a Antonio Moreno (accionista de Pachuca y director del Salón de la Fama, respectivamente) por haberme dado esta posibilidad. Era algo que yo soñaba y quería estar acá".

" Quiero compartir este hermoso premio con mi familia, gracias por acompañarme. Y quiero compartir con todos los porteros presentes, y homenajear un puesto tan difícil. Pero también quiero compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de 1978, a esa hermosa Selección que nos dio el primer título a nuestro país", cerró el ex River y Racing.

¿Qué otros jugadores ingresaron al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en 2025?

Además de Fillol, la edición 2025 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional también incluyó a figuras como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán y Gary Lineker, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia lo protagonizó Gary Lineker, quien recordó con emoción su paso por el Mundial de México 1986 y su enfrentamiento con la Selección Argentina de Diego Maradona. El ex delantero inglés destacó: "Este premio significa mucho para mí, y más porque está aquí en México, donde jugué la Copa del Mundo de 1986. Marqué seis goles, gané la Bota de Oro y disputé uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: contra la Argentina de Diego Armando Maradona, la Mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el que nadie recuerda, ja".

La lista completa del ingreso al Salón de la Fama 2025

Ubaldo Matildo Fillol

Diego Forlán

Dunga

Iker Casillas

Ronald Koeman

Gary Lineker

René Higuita

Bernardo Manolete Hernández

Osvaldo Castro

José Martínez Pirri

Luis Flores

Miguel España

Juan Francisco Palencia

Gerardo Torrado

Ignacio Ambriz

Milton Queiroz Tita

Abby Wambach

Guadalupe Tobar

¿Qué se necesita para entrar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional?

Además de haber tenido una brillante carrera, los candidatos surgen de una elección que realizan 140 periodistas especializados durante el mes de marzo. Una vez superada esa instancia, son notificados públicamente con el reconocimiento y citados posteriormente a la gala.