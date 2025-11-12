Pablo Gibelli presenta “Como el Primer Día”
El show será el Sábado 15 de noviembre a las 21:00 hs en el Gran Plaza Teatro.
El cantor bahiense Pablo Gibelli sube al escenario con su nuevo espectáculo “Como el Primer Día” —una propuesta íntima y cargada de emoción en la que la música recorre toda una vida dedicada al arte.
Con una trayectoria que lo llevó desde sus estudios en Bahía Blanca hasta serenatas, coros y escenarios nacionales e internacionales, Gibelli revive letras, melodías y momentos que marcaron etapas.
Las entradas ya están disponibles en ticketbahia.com.