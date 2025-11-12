Advierten a los abogados bahienses por una posible estafa virtual

El Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial Bahía Blanca alertó a sus matriculados por una nueva modalidad de estafa virtual/telefónica que puede llegar a afectar a los profesionales del derecho.

Se aclaró que no está realizando ningún tipo de relevamiento de información ni actualización de su base de datos, por ningún medio, y que solo se confíe en la información que llega por canales oficiales de contacto.

En la misma línea advirtió que el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba) no solicita, bajo ninguna circunstancia, la actualización de datos personales mediante enlaces web enviados por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

Colproba únicamente se comunica a través de sus canales oficiales y nunca solicita información personal o actualizaciones de datos por medios externos.

Este tipo de mensajes pueden corresponder a intentos de estafa o suplantación de identidad.

Se recomienda no hacer clic en dichos enlaces, no brindar información personal y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de responderla.