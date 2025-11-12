El Hospital Italiano, en paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de salarios

Desde la medianoche de hoy, trabajadores de la salud del Hospital Italiano iniciaron un paro total de actividades por tiempo indeterminado. La medida fue dispuesta ante el incumplimiento en el pago de los sueldos por parte de la dirección del establecimiento, según comunicaron.

El conflicto se originó luego de que el personal fuera notificado de que en noviembre solo se depositaría el 70 % de los haberes.

La decisión generó malestar y fue el detonante de una situación que, según describen desde el sector, se arrastra desde hace más de dos años con distintos atrasos y recortes salariales.

Los trabajadores aseguran que el panorama actual es de incertidumbre y que las condiciones económicas se volvieron insostenibles.

Si bien el paro es total, se garantiza la atención de emergencias, códigos rojos y pacientes oncológicos.