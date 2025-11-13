Provincial U17 masculino: Bahía Blanca empieza a defender el título en casa

Bahía debuta este atardecer en el Provincial U17 masculino, enfrentando a Mar del Plata, desde las 18, en Villa Mitre.

El seleccionado bahiense defenderá el título obtenido el año pasado en Mar del Plata, incluyendo varios jugadores que repiten.

Se trata del último torneo de selecciones del año y en el que nuestro seleccionado buscará su cuarto título.

En U13 femenino fue campeón Mar del Plata y en masculino, La Plata.

En U15 femenino Bahía festejó en Junín y en masculino hizo lo propio en Mar del Plata.

Mientras que el más reciente, el U17 femenino, dominó de punta a punta en nuestra ciudad.

El fixture

El torneo se divide en zona Norte y Sur.

En la Norte participan Junín, La Plata y Pergamino, y en la Sur, Bahía, Mar del Plata y Tandil.

Cada grupo juegan todos contra todos y los dos primeros pasan a semifinales, mientras que los terceros se enfrentan por el quinto puesto.

Hoy

A las 18: Bahía-Tandil (en Villa Mitre)

A las 20: Bahía-Mar del Plata (en Villa Mitre)

Viernes

A las 10: Pergamino-Junín (en Estrella)

A las 10: Mar del Plata-Tandil (en Villa Mitre)

A las 18.30: La Plata-Pergamino (en Estrella)

A las 18.30: Tandil-Bahía (en Independiente)

Sábado

A las 10: por el quinto puesto (en Villa Mitre)

A las 18: semifinal 1 (1ºNorte-2ºSur, en Villa Mitre)

A las 20: semifinal 2 (1ºSur-2ºNorte, en Villa Mitre)

Domingo

A las 10.30: por el tercer puesto (en Villa Mitre)

A las 12.30: final (en Villa Mitre)

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stefano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D´Amaro (9 de Julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli.