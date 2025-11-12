Para los memoriosos: pasó por Olimpo, no jugó ni un minuto y ahora es el DT de Atlético Tucumán

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Algún hincha memorioso de Olimpo se acordará de él, que solo disputó dos amistosos de pretemporada (ante Racing y Banfield, en Mar del Plata) y que una lesión crónica en una de sus rodillas lo dejó fuera de competencia por el resto de ese 2015 del aurinegro en Primera división de AFA.

Hugo Roberto Colace, formado futbolísticamente en Argentinos Juniors, a sus 41 años y después de su retiro, en 2020, cumplió el sueño de dirigir en la Primera división del fútbol argentino. Asumió como entrenador de Atlético Tucumán en reemplazo de Lucas Pusineri.

Colace se sumó al conjunto albiceleste en 2024 para estar al frente de la Reserva, luego de arribar desde México, donde había sido asistente técnico de Eduardo Fentanes en el Necaxa.

Con el ex volante central sentado en el banco, Atlético venció 2-1 a Godoy Cruz y aseguró su permanencia en la Liga Profesional a falta de una fecha para el cierre de la fase regular. Antes había dirigido al equipo ante Independiente, derrota 0-3 en Avellaneda.

Su llegada a Olimpo fue muy particular. El 7 de enero de 2015, el día de su cumple 31, se incorporó a la pretemporada de Olimpo, que arrancaba el campeonato --complicado con el promedio del desenso-- de la mano de Walter Perazzo como orientador.

En ese momento, La Nueva. lo presentaba con bombos y platillos: “Llega Colace, quien después de debutar en la mayor del Bicho de La Paternal, descolló en Estudiantes de La Plata y Newell's. Es un volante central de características defensivas, con buena marca y recuperación”.

Luego emigró al exterior, donde vistió las camisetas de Flamengo de Brasil, Barnsley de Inglaterra (jugó tres años), Estudiantes Tecos de Méjico y Auxerre de Francia.

Una vez finalizada su aventura foránea, retornó al país, vivió un paso fugaz por Independiente Rivadavia de Mendoza (una lesión le impidió jugar) y terminó en All Boys. Además, participó en la Selección Argentina Sub 20.

Justamente en la “Lepra” mendocina, en 2013, el futbolista no superó la revisación médica a causa de una lesión de meniscos de su rodilla derecha y enseguida fue dado de baja.

De ahí al Albo de Floresta, y posteriormente al aurinegro de Bahía, donde no alcanzó a debutar de manera oficial porque la lesión de meniscos se transformó en una osteocondritis que le impidió cualquier tipo de exigencia extrema.

Desde acá su carrera siguió por distintas categorías del ascenso en Paraguay, Gibraltar, Portugal e Italia, antes de finalizar su ciclo como futbolista disputando tres encuentros en la tercera división galesa, que se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19. ​

Colace alcanzó a firmar contrato con Olimpo y fue uno de los diez refuerzos que Perazzo llevó a la pretemporada de verano. Los otros: Luciano Nequecaur, Gonzalo Klusener, Joel Amoroso, Matías Porcari, Hernán Encina, Juan Quiroga, Marcelo Herrera, Marcelo Vidal y Nicolás Royón,

En junio de ese año, Perazzo dejó Olimpo y fue reemplazado por Diego Osella, quien no tuvo en cuenta a Colace, aunque el jugador pidió seguir entrenando hasta diciembre, cuando se cumplió el contrato que lo ligaba al club por una temporada.