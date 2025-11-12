El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 13 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, con viento moderado en disminución del noroeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 grados.