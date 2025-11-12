El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 13 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento moderado del noroeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será cálido y soleado, con viento moderado en disminución del noroeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 grados.