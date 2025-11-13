Bahía Blanca | Jueves, 13 de noviembre

15.7°

Festival de Música y Danza del Centro de Colectividades Extranjeras

Será este sábado 15 y domingo 16, a las 20:30 en el centro Cultural Unión de Almafuerte 653. La entrada será de 8 mil pesos.

Este sábado y domingo se realizará el Festival de Música y Danza del Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca a las 20:30, en el centro Cultural Unión de Almafuerte 653.
La entrada será un bono contribución de $8000, para gastos de producción (sonido, iluminación y escenografía). El bono contribución estará a la venta en la sede de cada colectividad y, miércoles, jueves y viernes antes del espectáculo, en la Unión Vasca, Lavalle 284 de 18hs a 20hs.

El día Sábado 15 se presentarán las siguientes colectividades:
1.Cataluña
2.Bolivia
3.Siria
4.Colombia
5.Israel
6.País Vasco
7.Grecia Bahía Blanca
8.Valencia
9.Italia
10.Argentina

El día Domingo 16 se presentarán:
1.Galicia
2.Venezuela
3.Andalucía
4.Grecia Ing. White
5.Portugal
6.Bolivia
7.País Vasco
8.Cuba
9.España
10.Perú
11.Argentina
Cada una de las Colectividades mencionadas le hará viajar imaginariamente al público a las distintas regiones a través de su música, del colorido de sus vestimentas típicas y de sus bailes, demostrando las diferentes culturas y la hermandad entre los pueblos.

 

