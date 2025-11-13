Este sábado y domingo se realizará el Festival de Música y Danza del Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca a las 20:30, en el centro Cultural Unión de Almafuerte 653.

La entrada será un bono contribución de $8000, para gastos de producción (sonido, iluminación y escenografía). El bono contribución estará a la venta en la sede de cada colectividad y, miércoles, jueves y viernes antes del espectáculo, en la Unión Vasca, Lavalle 284 de 18hs a 20hs.

El día Sábado 15 se presentarán las siguientes colectividades:

1.Cataluña

2.Bolivia

3.Siria

4.Colombia

5.Israel

6.País Vasco

7.Grecia Bahía Blanca

8.Valencia

9.Italia

10.Argentina

El día Domingo 16 se presentarán:

1.Galicia

2.Venezuela

3.Andalucía

4.Grecia Ing. White

5.Portugal

6.Bolivia

7.País Vasco

8.Cuba

9.España

10.Perú

11.Argentina

Cada una de las Colectividades mencionadas le hará viajar imaginariamente al público a las distintas regiones a través de su música, del colorido de sus vestimentas típicas y de sus bailes, demostrando las diferentes culturas y la hermandad entre los pueblos.



