A pedido del público vuelve "El Sucesor", para los Amantes del Cine



El sucesor es un thriller psicológico que Legrand filma a seis años de "Custodia compartida", su multipremiada opera prima estrenada con gran éxito también en Bahía Blanca por los Amantes Del Cine en agosto de 2018.

En su argumento, Ellias Barnès, de 30 años, es el recién anunciado Director Artístico de una famosa casa de moda parisina. Pero como las expectativas son altas, comienza a experimentar dolor en el pecho. De la nada, es llamado de regreso a Montreal para organizar el funeral de su padre, con quien tenía una relación distante, y descubre que puede haber heredado algo mucho peor que el corazón débil de su padre.

-Nominado a Mejor Film en el Festival De San Sebastián 2023.-Nominado a Mejor Director en Les Arcs European Film Festival 2023.-Nominado a Mejor Actor ( Marc-André Grondin ) en Le Gala Quebec Cinema2024.

"El sucesor", de Xavier Legrand, será reestrenado el viernes 14 y domingo 15 en el Cine Visual a las 19:30Como siempre se recuerda que, siendo un pase de cine de autor, no es permitido el uso de Smartphones (celulares) en ninguna de sus funcionalidades dentro de la sala, ni el ingreso con alimentos.Debido a la alta asistencia de público se ruega concurrir con al menos 15 minutos de antelación y evitar pagos electrónicos si hay cola en boletería. Las entradas pueden adquirirse también adelantadas a partir de los jueves en boletería.