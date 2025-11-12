De alto vuelo: Argentina y Francia planean jugar un amistoso antes del Mundial 2026

La Selección argentina está concentrada en Alicante para el partido contra Angola por la fecha FIFA. Mientras, empezó a circular la versión de que los dirigidos por Lionel Scaloni están en los planes de Francia para reeditar la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a través de un amistoso.

Según el portal Doble Amarilla, la Federación Francesa de Fútbol está planificando una serie de partidos de preparación para la previa del Mundial 2026, y la Argentina aparece como el “rival ideal” para medir su nivel.

Esta posibilidad depende de que los europeos aseguren su clasificación durante la actual doble fecha de Eliminatorias UEFA, lo que les permitiría liberar su agenda de compromisos oficiales.

De poder concretarse, el partido se disputaría durante la fecha FIFA de marzo de 2026, y significa el primer enfrentamiento desde aquella final en el continente asiático, donde el equipo albiceleste ganó por penales tras el empate 3-3 en tiempo regular y alargue.

Angola, el último el año

Los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para despedir el 2025 con un amistoso: este viernes, desde las 13 horas, enfrentarán a Angola en la ciudad de Luanda.

El partido será el único compromiso de la fecha FIFA y llega en medio de una gira marcada por las bajas y las complicaciones derivadas de los trámites sanitarios para ingresar al país africano.

La presencia de Lionel Messi está confirmada. El público africano espera verlo en acción y Scaloni planea ponerlo desde el arranque, acompañado por Lautaro Martínez en la delantera. Desde el banco, José Manuel “Flaco” López y Joaquín Panichelli aguardarán su oportunidad para sumar minutos.

Luego del compromiso, el DT y su cuerpo técnico liberarán a los jugadores y volverán a sus clubes el fin de semana. (Fuente: TN).