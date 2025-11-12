Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

En una moto robada, asaltaron a otro motociclista: un aprehendido

Un joven de 23 años fue arrestado por personal de la comisaría Cuarta. Buscan a su cómplice y a uno de los vehículos sustraídos.

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto que había sido robada hace algunos días asaltaron anoche a otro motociclista en Villa Cerrito para sacarle su vehículo.

Personal de la comisaría Cuarta, con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CEUM), logró interceptar y aprehender a uno de los sospechosos, mientras que su cómplice pudo escapar. 

El procedimiento se dio sobre la 1 de hoy, cuando en la zona de Harris y Darregueira, cercana al barrio 5 de Abril, se detectó la presencia de los presuntos ladrones, quienes al ver los patrulleros abandonaron la moto que ocupaban y escaparon corriendo, aunque uno fue reducido.

Se trata de Jhonatan Ignacio Alarcón, de 23 años, a quien imputan de robo agravado, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

La moto secuestrada, una Honda 250, de color rojo, patente 539KFV, tenía pedido de secuestro desde el pasado sábado 1 de este mes.

Se informó que Alarcón y la persona que escapó serían quienes, sobre las 23 de ayer, en la calle D'Orbigny, entre Indiada y Provincias Unidas, interceptaron a un joven y, mediante amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron una Honda CG Titán 150.

Los investigadores ahora procuran dar con el otro acusado, secuestrar este último vehículo y el arma de fuego y tratar de establecer si tienen relación con otros delitos.

