Seguridad.

Un sujeto le robó el celular a una docente y le provocó cortes con un cuchillo

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de las calles Granada y España.

Personal de la Comisaría Primera aprehendió esta tarde a un sujeto, cuyo nombre no trascendió, que forcejeó con una docente y le provocó cortes en ambas manos con un cuchillo para robarle el celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de las calles Granada y España.

El delito está calificado como robo agravado.

El celular fue recuperado por ocasionales transeúntes que pusieron en fuga del delincuente, quien más tarde fue localizado -en Fortín Carhué al 500- gracias al accionar de las cámaras de seguridad del municipio.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscalía temática N°11 de Bahía Blanca.

