Un hombre con antecedentes fue condenado por vender cocaína

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 condenó, en juicio abreviado, a Marcos Rafael Berti Narváez, a la pena de 4 años y 2 meses de prisión por haber tenido en su poder cocaína con fines de comercialización.

De acuerdo a la investigación realizada por la UFIJ Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, la causa se inició el 23 de marzo pasado, cuando efectivos de la Policía Local y el Comando de Patrullas advirtieron un pasamanos y, en esas circunstancias, Berti intentó descartarse de envoltorios de cocaína.

Por esa razón, se procedió a secuestrar su teléfono celular, que fue sometido a pericias en busca de elementos de interés para la investigación.

Del análisis del aparato surgieron múltiples comunicaciones vinculadas al peso, la calidad y el precio de la droga, así como lugares de encuentros, por lo que se logró acreditar el fin de comercialización de la sustancia.

A raíz de las comunicaciones detectadas en el celular de Berti, fue allanada la vivienda de su pareja, Solange Tiburzi, donde se secuestró cocaína y marihuana, por lo que la mujer quedó detenida.

Berti cumplió condena en 2024 por dos robos y registra una condena reciente por el delito de robo agravado, sucedido el día 23 de marzo pasado.