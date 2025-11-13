Una mirada crítica a las relaciones humanas y sociales en el sudoeste bonaerense

Hoy a las 19.30, en la sede del Museo Histórico de calle Saavedra 951, tendrá lugar la presentación del libro título “Entre lo político y lo público. Sociabilidades bonaerenses durante el siglo XX”, obra que reúne investigaciones que abordan diversas formas de sociabilidad, acción colectiva y construcción política en distintos espacios del territorio bonaerense a lo largo del siglo XX.

Editado por EDIUNS, su contenido fue elaborado por historiadores locales y coordinado por la doctora Juliana López Pascual y el doctor José B. Marcilese. Los distintos capítulos analizan experiencias de participación y conflicto en el sudoeste bonaerense, desde los clubes sociales de comienzos del siglo XX hasta las asociaciones de inmigrantes.

La publicación aborda las relaciones entre el Estado municipal y las políticas sociales, culturales y sanitarias, con estudios sobre la intendencia socialista de Agustín de Arrieta, la gestión del primer y tercer peronismo en Bahía Blanca y los intercambios culturales entre las ciudades bonaerenses.

El apartado “Sociabilidad, economía y territorio” examina la organización empresarial y las estrategias de planificación y modernización socioeconómica entre las décadas de 1940 y 1960.

El volumen concluye con un epílogo titulado “¿Huecuvú mapú? Sociabilidad, espacio y poder en el sudoeste bonaerense”, a cargo de los coordinadores, que propone una reflexión sobre las articulaciones entre espacio, poder y comunidad en la historia regional.

Los trabajos fueron elaborados en el marco de proyectos radicados en el Centro de Estudios Regionales “Profesor Félix Weinberg”, dependiente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, con el apoyo del CONICET. Los mismos son de la autoría de María de las Nieves Agesta, Lucía Bracamonte, María Noelia Caubet, Mabel Cernadas, Bruno Cimatti, Florencia Constantini, Julian López Pascual, Ana María Vidal y José Marcilese.