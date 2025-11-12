Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

18.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

18.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

18.9°
La ciudad.

Elecciones en la UNS: triunfo del oficialismo y buen resultado de los libertarios

Se votó para renovar representantes en la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y los Consejos Departamentales.

Más de 10 mil universitarios –entre docentes, no docentes y estudiantes- emitieron este miércoles sus votos para renovar representantes en la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y los Consejos Departamentales.

Tras los sufragios de un alto porcentaje de un padrón integrado 881 profesores, 1.741 auxiliares, 10.296 estudiantes y 572 nodocentes, la Junta Electoral ya tiene notificó los resultados provisorios.

 

Asamblea Universitaria

La nueva composición del órgano superior de gobierno de la UNS será con 19 profesores/as de la lista Acción UNS (400 votos), 8 profesores/as de la Lista Blanca (175) y 9 profesores/as de la lista La Red (182). Hubo 53 votos en blanco, y sufragó el 91% del padrón.

Junto a ellos, los auxiliares se repartirán de esta manera: 4 de Auxiliares Phi-UNS (391), 2 de La Red Auxiliares (258 votos), 2 de Auxiliares del Sur (212), 2 de Potencial Universitario (188). No tendrán asambleístas Reforma Universitaria (71) ni Frente por la Educación Pública (79). Los votos en blanco fueron 130, y en este caso votó el 69% del padrón.

 

También integrarán la Asamblea 9 asambleístas de Generación UNS (2676 votos), 7 de Nueva Universidad UNS (2306), 4 de ULLA UNS (1318), 2 de Unidad UNS (846), 2 de Grupo Académico (622). No tendrán consejeros Franja Morada (313 votos) ni Tesis XI - En Clave Roja - La Izquierda en la UNS (204 votos). Se registraron 257 sufragios en blanco y votó el 74% de quienes podían hacerlo

Los asambleístas no docentes quedaron uno para la lista Celeste (210 votos) y otro para el Frente Bordó Violeta (170 votos). La lista Azul obtuvo 115. A ellos se suman 16 votos en blanco. Los votos emitidos representan el 89% del padrón.

 

Consejo Superior Universitario

En el caso del Consejo Superior Universitario, los consiliarios y consiliarias por los profesores que asumirán el próximo 15 de febrero serán 5 de Acción UNS (396 votos), 2 de La Red (193) y 2 de la lista Blanca (168). Hubo 51 votos en blanco y sufragó el 92% del padrón.

Los representantes del claustro de auxiliares serán 1 para Auxiliares PHI-UNS (372 votos), 1 para La Red (244) y 1 para  Auxiliares del Sur (238). Potencial Universitario tuvo 197 votos, Frente por la Educación Pública 99 y Reforma Universitaria 72. Estos tres no alcanzaron representación. Votó el 82% y hubo 152 votos en blanco.

 

Ingresarán también al CSU 3 consejeros de Generación UNS (2612 votos), 3 de Nueva Universidad UNS (2318), 2 de ULLA UNS (1391) y 1 de Unidad UNS (858). No alcanzaron escaños Grupo Académico (598), Franja Morada (329) ni Tesis XI – En Clave Roja – La Izquierda en la UNS (188). Los votos en blanco fueron 260. El 83% de quienes figuraban habilitados para votar asistieron a las urnas.

El único representante de los no docentes será de la lista Celeste, que obtuvo 209 votos. El Frente Bordó Violeta tuvo 166 y la lista Azul Nodocente 120. Hubo 16 votos en blanco y votó el 89% de los empadronados.

Los resultados de los consejos departamentales y del Consejo de Enseñanza Media y Superior podrán consultarse próximamente en la web de la Junta Electoral. (Fuente: Enfoque U).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE