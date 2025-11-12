Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

17.1°

Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

17.1°

Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

17.1°
La ciudad.

Dos detenidos en un nuevo operativo de saturación

Fue llevado a cabo en inmediaciones del barrio Mariano Moreno.

Dos personas con requerimientos de la justicia fueron detenidos durante un nuevo operativo de saturación que se realizó a pedido de los propios vecinos del barrio Mariano Moreno.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Segunda, entre las 17 y las 19, en el barrio Kilómetro 5 y el Parque Noroeste.

Noticias Relacionadas

En el sector de la ex estación de trenes, ubicada en el mencionado parque, se detuvo a Alejandro Mansilla Mena, de 37 años, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada. Tenía un pedido de captura por "alteración del orden público".

Además, en Charlone y Sixto Laspiur, se capturó Franco Fitipaldi, de 35 años, quién está vinculado a un episodio de "lesiones leves, daño y amenazas". 

El operativo, que constó en la instalación de retenes fijos y el despliegue de patrullajes disuasivos, tuvo el apoyo de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas y la Policía Ecológica.

Esta iniciativa fue solicitada en el foro de seguridad que se había llevado a cabo con autoridades policiales y referentes de la Secretaría de Seguridad municipal.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE