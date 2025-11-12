Dos detenidos en un nuevo operativo de saturación

Dos personas con requerimientos de la justicia fueron detenidos durante un nuevo operativo de saturación que se realizó a pedido de los propios vecinos del barrio Mariano Moreno.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Segunda, entre las 17 y las 19, en el barrio Kilómetro 5 y el Parque Noroeste.

En el sector de la ex estación de trenes, ubicada en el mencionado parque, se detuvo a Alejandro Mansilla Mena, de 37 años, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada. Tenía un pedido de captura por "alteración del orden público".

Además, en Charlone y Sixto Laspiur, se capturó Franco Fitipaldi, de 35 años, quién está vinculado a un episodio de "lesiones leves, daño y amenazas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El operativo, que constó en la instalación de retenes fijos y el despliegue de patrullajes disuasivos, tuvo el apoyo de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas y la Policía Ecológica.

Esta iniciativa fue solicitada en el foro de seguridad que se había llevado a cabo con autoridades policiales y referentes de la Secretaría de Seguridad municipal.