Colapinto apuntó contra Stroll tras el incidente con Bortoleto en el GP de Brasil: “no deja espacio”

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, criticó duramente a su par de Aston Martin Lance Stroll al asegurar que “no deja espacios” luego de que el canadiense protagonizara un choque con Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) que lo dejó fuera del Gran Premio de Brasil.

“Siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”, disparó el pilarense en declaraciones para Motorsport sobre el incidente que tuvo lugar en la primera vuelta.

En un intento del brasileño por avanzar posiciones, intentó superar oponentes por el exterior de una de las curvas de Interlagos. Por su parte, Stroll le cerró el espacio y terminó impactando en el neumático delantero del Sauber. Bortoleto perdió el control y se estrelló contra el muro.

Durante la carrera, Colapinto tuvo una interacción en la radio con su equipo en la que apuntó contra el canadiense de 27 años tras intentar superarlo en pista, pero el corredor de Aston Martin no se lo permitió con una dura defensa. “Es un idiota, ¿qué está haciendo?”, exclamó.

Por su parte, Bortoleto prefirió la calma y le restó responsabilidad al nacido en Montreal por el choque una vez finalizada la contienda. “No hay que señalar a nadie. Creo que fue un incidente de carrera. Si me hubiera dejado un poco más de espacio, habría hecho la curva y probablemente lo habría pasado”, exclamó.

La próxima cita del calendario de la Fórmula 1 será el domingo 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas donde el pilarense de 22 años buscará sumar sus primeros puntos en la temporada con Alpine, luego de ser confirmado por la escudería para 2026. (NA).