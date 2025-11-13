Johnny Depp fue declarado Visitante Ilustre de La Plata

La estrella de Hollywood Johnny Depp fue distinguido este miércoles como Visitante Ilustre de la ciudad de La Plata por el intendente Julio Alak, en una ceremonia realizada en el Palacio Municipal que reunió a destacadas figuras de la política y la cultura local.

“Solo quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho. Es un privilegio y una honra estar aquí. La paciencia y la experiencia de la gente, de todos los presentes. Este es, de hecho, un lugar que es una mina de oro cultural. Y estoy honrado de ser el receptor de las llaves de esta ciudad. Todos me han dado una hermosa bienvenida. Estoy muy emocionado de estar aquí”, expresó el actor al recibir la distinción.

El homenaje se enmarca en la visita de Depp a la Argentina para presentar su segundo largometraje como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, que se estrenará mañana en salas de todo el país. La jornada comenzó con un recibimiento al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista del film, quien fue recibido por Alak en el Salón Dorado de la Municipalidad.

Durante su discurso, el jefe comunal platense recordó los orígenes de la capital bonaerense: “La Plata fue planificada por arquitectos, ingenieros y artistas luego de leer al clásico de la literatura universal Julio Verne. Eso los llevó a construir una ciudad considerada una obra de arte, la primera ciudad planificada en Latinoamérica. Desde entonces, La Plata es una creación nacida del pensamiento, del arte y de la arquitectura. Nuestra facultad de Artes es la más antigua del país y tenemos la primera escuela de cine de Argentina”, agregó.

Una multitud de fanáticos se congregó en las inmediaciones del edificio comunal para saludar al protagonista de Piratas del Caribe y El joven manos de tijera. Atento al fervor popular, Depp salió a un balcón sobre la calle 12 y saludó a la multitud, lo que generó gritos y aplausos. Según los organizadores, el actor había manifestado previamente su deseo de tener un contacto directo con sus seguidores, por lo que se montó un operativo especial de seguridad.

Durante su visita, el artista estuvo acompañado por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, amigo personal y principal impulsor de su llegada a la Argentina. Depp agradeció especialmente a Rodríguez, a quien definió como un “gran amigo”.

Más tarde, el actor visitó el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde pudo recorrer el espacio y apreciar su valor cultural e histórico. Declarado admirador de la cultura argentina, Depp mostró interés por la historia del edificio y su rol en la vida cultural platense.(N/A)