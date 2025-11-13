Intrusos en la sede de Alpine: la pista del espionaje en la Fórmula 1 gana fuerza

Un extraño episodio sacudió a la Fórmula 1: dos personas no identificadas forzaron el ingreso a la sede de Alpine en Viry-Châtillon, Francia, una de las instalaciones más sensibles del equipo, donde se desarrollan los motores y componentes técnicos.

El hecho ocurrió en la previa a las últimas carreras del año para Franco Colapinto y Pierre Gasly, y mientras el equipo francés trabaja en los preparativos para la nueva temporada, en la que busca recuperar terreno frente a sus rivales.

Según medios franceses, los intrusos rompieron una ventana lateral y accedieron directamente a las oficinas ejecutivas del primer piso. En apenas unos minutos, forzaron varias puertas y abandonaron el lugar sin llevarse ningún objeto, documento o dispositivo.

Aunque no hubo daños materiales ni robos, el caso despertó sospechas de espionaje industrial, una práctica tan antigua como el propio automovilismo de élite. Las autoridades locales abrieron una investigación bajo esa línea y revisan cámaras de seguridad, huellas y registros internos.

“Todo está intacto, pero el modo en que se movieron sugiere que sabían perfectamente a dónde ir”, deslizó una fuente cercana al equipo, citada por L’Équipe.

El episodio ocurre en un momento delicado para Alpine, que atraviesa una reestructuración técnica de cara a la temporada 2026 y busca recuperar protagonismo tras un año de resultados irregulares.

La Fórmula 1, en tanto, sigue de cerca el caso. Aunque los investigadores no descartan otras hipótesis, la principal teoría apunta a un intento de acceso a información estratégica o prototipos en desarrollo.

La División de Delitos Territoriales (DCT) tomó el caso y los investigadores forenses ya trabajan en el lugar. Por ahora, el misterio continúa: nadie sabe quién entró, qué buscaba ni si logró obtener algún dato confidencial antes de desaparecer. (Fuente: TN).