El torneo de Primera femenino se reanuda con el cierre de la fase regular

9 de Julio-Sportivo, uno de los cruces que ya está establecido. Foto: archivo-La Nueva.

Después de mucha actividad en la ciudad vinculada al básquetbol femenino, esta noche retorna el torneo de Primera, "Josefina Torruella", disputando la última fecha de la fase regular.

Se miden, por la última programación, desde las 21, 9 de Julio-Estudiantes, en el Néstor Damiani, arbitraje de Lucas Mazzarini y Joaquín Binsou, y Sportivo Bahiense-Bahiense del Norte, en el Eladio Santos, contralor de Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.

Ya están definidos el primer puesto (9 de Julio) y el cuarto (Sportivo), mientras que resta resolverse quién tendrá la ventaja entre 2º y 3º, que serán Bahiense del Norte y Estudiantes.

En este caso, la ventaja -y en consecuencia la localía- la tendrá quien termine mejor posicionado será la localía.

Ambos se ganaron en condición de local y, curiosamente, por idéntica diferencia: 29 puntos.

El albo, 65 a 36 y el tricolor, 68 a 39. Por consiguiente, de terminar igualados en la segunda posición, para el desempate se tomará en cuenta el equipo que más puntos convirtió y en ese caso sería Bahiense.

Concluida la fase regular, la próxima semana cruzarán en semifinales 1º-4º y 2º-3º.

El certamen, que había comenzado con cinco participantes, se redujo a cuatro por la salida de Argentino.