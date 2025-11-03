Provincial U17 femenino: "Me sorprendió la madurez como grupo", dijo el entrenador de Bahía

Una imagen sumamente positiva dejó el seleccionado femenino U17 de Bahía, que se adjudicó de punta a punta el Provincial disputado en nuestra ciudad.

"Contamos solamente con tres prácticas de equipo, porque Isabella (Roldán) y Delfina (Álves da Florencia) estuvieron en Paraguay hasta el domingo 26, el lunes a la noche llegaron a Bahía y el martes hicieron su primera práctica. Con lo que tuvimos, debíamos inculcar que nuestra primera arma ofensiva era la defensa. A partir de ahí empezar a construir nuestra identidad de equipo", dijo su entrenador, Julián Manqueo, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Bahía contó con las dos jugadores recientemente campeonas sudamericanas.

"La proyección de Delfina para otro nivel es jugar de tres y ella lo entiende y está trabajando para lograrlo. Y la de Isa es de cuatro y también es consciente y está trabajando. Obviamente esa talla a este nivel marca diferencia y en algún momento teníamos que aprovecharla", reconoció.

"Pero nosotros -agregó- teníamos sólo tres sistemas ofensivos de inicio de ofensivas, después era juego por concepto. Y en ninguna de las tres situaciones eran opciones claras que teníamos que poner la pelota a una ventaja que podían producir ellas. Si se producía la ventaja, teníamos que saber leerla y aprovecharla".

Bahía mostró un juego solidario.

"Lo primero que hicieron las chicas fue poner su talento al servicio del equipo. Creo que es muy importante y más a esa edad. En un plantel de trece jugadores, cuatro eran U15. Y cada una supo buscar su momento para explotar su talento y que el juego sea lo más armonioso posible. Con lo que logramos, estamos más que satisfechos", aseguró el entrenador.

"Teníamos el temor de la construcción de equipo. Veníamos de una experiencia en 2024 donde el equipo se construyó desde la primera convocatoria y lo mantuvimos hasta el final. Me sorprendió la madurez como grupo", destacó Manqueo.

Mirá el video completo: