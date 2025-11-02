Provincial U17 Femenino: los 61,25 marcaron la diferencia del campeón Bahía con el resto

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Completando un torneo de altísimo nivel, Bahía ganó de punta a punta el 7º Provincial Femenino U17, superando esta mañana a La Plata, por 85 a 31, en cancha de Olimpo.

El representante de nuestra ciudad terminó invicto el certamen, respaldando con números el parejo y sólido rendimiento de un equipo que funcionó como tal.

Roldán y el dos por uno, como en todo el torneo.

Más allá de tener dos faros como Isabella Roldán (1m93) y Delfina Álves da Florencia (1m87), quienes venían con el título Sudamericano en la espalda, Bahía desarrolló un gran juego colectivo.

Hubo algunas individualidades que mostraron todo lo que tienen para dar, caso Juana Montivero, Isabella Larrasolo, Renata Vasconcelo, Sofía Trellini e Isabel Sorzini, no obstante, todas respetaron una línea de juego y aprovecharon sus momentos.

Contar con jugadoras de talla como en esta conformación de equipo suma tanto como saber jugar con ellas y, al mismo tiempo, que ellas asuman lo que pueden generar.

Delfina Álves da Florencia se quedó con una de las redes.

Y en el caso de esta Selección, detrás de los 61,25 puntos de diferencia entre lo que anotó y lo que recibió, hubo un entendimiento del juego y tanto en el aspecto defensivo como ofensivo.

Desde lo colectivo, el equipo tuvo orden táctico a partir de lo conceptual, importante por cierto, y más a esta edad, donde se está desarrollando.

Isabella Larrasolo busca pasar ante Clara Alonso.

Saber cómo y cuándo pasar, en qué momento correr, de qué manera ocupar los espacios, tirar cuando la situación lo permite, además de las grandes conectar con las chicas y viceversa, y así darle dinámica de juego a las ofensivas, llevaron a un juego para el aplauso.

Isabel Sorzini rompe entre Milena Nieto y Clara Alonso.

Inclusive, sin el abuso de buscar la ventaja únicamente con las grandes limitándolas a jugar en la pintura, sino que ellas también generaron juego y fueron una amenaza desde el perímetro. Sin dudas, todo un aprendizaje, fundamentalmente, al momento de proyectarse.

Catalina Salvo, cuerpo a cuerpo con Ainara Chubrega.

Por todo esto, definitivamente Bahía está ante una camada a seguir muy de cerca, que este domingo, en nuestra ciudad, coronó un torneo que, está claro, le quedó chico.

La foto de la foto...

La síntesis de la final:

Bahía Blanca (85): Larrarasolo (2), S. Trellini (6), P. Fernández (7), I. Sorzini (10), I. Roldán (15), fi; J. Quinteros (7), C. Salvo (9), J. Montivero (8), R. Vasconcelo (3), D. Álves da Florencia (14), I. J. Vogel (4) y M. Puentes. DT: Julián Manqueo.

La Plata (31): C. Alonso (6), A. Chubrega (8), M.P. Arguero (3), S. Gómez (2), A. Lugones (6), fi; J. Vita (1), A. De los Santos (1), M. Medina (2), D. Barranus, M. Nieto, C. Fillia (2) y A. De Biase. DT: Joaquín Espina.

Cuartos: Bahía, 18-12; 45-15 y 62-21.

Árbitros: Lucas Bianco (Tres Arroyos) y Catalina Fulchieri (Junín).

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Promedios

Un altísimo promedio de gol tuvo Bahía, convirtiendo a razón de 95,75 puntos por partido y recibiendo apenas 34,5.

En la zona Sur venció a Mar del Plata, 107 a 31 y Tres Arroyos, 87 a 47. En la semifinal doblegó a Junín, 104 a 29 y en el cierre, a La Plata, 85 a 31.

Posiciones

Así finalizaron: 1º) Bahía, 2º) La Plata, 3º) Junín, 4º) Tres Arroyos, 5º) Mar del Plata y 6º) Pergamino.

La MVP

Delfina Álves da Florencia (Bahía) fue elegida la mejor jugadora del torneo.

Sin pausa

Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia fueron campeonas el último domingo con Argentina en el Sudamericano U17 de Asunción. Desde el jueves disputaron el Provincial y hoy, desde las 16, juegan para 9 de Julio, que recibe a Regatas de San Nicolás, por el Provincial de Mayores.

El plantel

Las jugadoras de Bahía fueron Delfina Álves da Florencia (9 de Julio), Isabella Canutti (Bahiense del Norte), Paloma Fernández (L.N. Alem), Isabella Larrasolo (9 de Julio), Juana Montivero (Bahiense), Yazmín Puentes (9 de Julio), Julia Quinteros (Bahiense), Isabella Roldán (9 de Julio), Catalina Salvo (Bahiense), Isabel Sorzini (9 de Julio), Sofía Trellini (Estudiantes) y Julieta Vogel (Bahiense).

Cuerpo técnico: Julián Manqueo (DT), Facundo Sastre (asistente), Paloma Vecchi (asistente), Valentina Luján (preparadora física) y Franco Borelli (psicólogo).