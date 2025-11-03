El CyberMonday arrancó con tickets promedio de $120 mil: qué se puede comprar por ese monto

En la primera mañana del CyberMonday 2025, la facturación creció un 62%, el ticket promedio alcanzó alrededor de $120.000, las operaciones desde celulares representaron el 76% del total y los planes de financiación en 6 cuotas sin interés impulsaron el consumo, con un marcado crecimiento de las ventas anticipadas para Navidad.

El término medio registrado en este reporte inicial permitiría comprar electrodomésticos pequeños (freidoras, pavas, cafeteras) o dispositivos de audio modestos, accesorios, etc., lo cual constituiría una buena opción para renovar algún artefacto por el estilo en el hogar.

Habría que considerar impuestos, envío, cuotas sin interés, etc, para descontarle al precio final y que efectivamente quede por debajo de los $120.000 de la referencia.

Pueden para ello usarse filtros del sitio oficial de CyberMonday 2025 (Argentina) para “Electro y Tecno”, “Indumentaria y Calzado”, “Salud y Belleza”, a fin de verificar las oportunidades en esos rubros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La recomendación es comprobar previamente que la oferta sea real (precio anterior, descuentos, stock) debido a que en eventos grandes a veces hay condiciones especiales.

Los bancos se plegaron a esta movida comercial por internet con ofertas de 18 cuotas sin interés en tiendas virtuales adheridas, como es el caso de la tarjeta Cabal y Modo del Credicoop con Coope Hogar, Simmons, PSA, Coto.

Tarjeta Naranja X promocionó 12 cuotas cero interés en hogar, deco, colchonerías y viajes, y hasta 9 cuotas cero interés en indumentaria deportiva.

Para planificar vacaciones, aplicará 18 cuotas sin interés en todos los paquetes nacionales, hoteles y actividades en Argentina; 14 cuotas sin interés en vuelos con Aerolíneas Argentinas, JetSmart y Flybondi; para destinos internacionales, promos relámpago hasta agotar stock: 20% OFF en vuelos a Florianópolis (tope $150.000) con el cupón CYBERBRASILNX, y 20% OFF en vuelos a Santiago de Chile (tope $100.000) con el cupón CYBERCHILENX.

Las tarjetas de crédito se mantienen como el medio de pago más utilizado, aunque las billeteras digitales crecieron un 9% respecto a 2024, según el relevamiento de Facturante.

En cuanto a financiación, 7 de cada 10 operaciones se realizaron en 6 cuotas o menos, impulsadas por las promociones bancarias que dominaron la jornada.

Oferta por debajo del promedio

Un paneo rápido de las ofertas en línea realizado a través de ChatGPT permitió recopilar las siguientes dentro del rango de valores consultado:

Freidora de Aire Atma 6 L FR246ABP: ~ $89.999 ARS, más el margen para cuotas/envío.

Freidora de Aire Digital Atma 7,5 L FR180ABP: ~ $89.999 ARS.

Freidora de Aire Foxbox AERIS 6000 6 L: ~ $99.999 ARS.

Pava Eléctrica Novohome NH‑EKV025 1.7 L: ~ $47.499 ARS, ideal para algo básico.

Parlante portátil Stromberg Twin 2 10W Bluetooth: ~ $89.910 ARS. Audio portátil al alcance.

Mini Altavoz Magnético Portátil G200 Bluetooth: ~ $12.249 ARS. Muy barato, se podrían combinar varios.

Tiendamía salió con descuentos del 60%, de US$ 20 y 20% si se paga con Modo, o el mismo porcentaje de reintegro si se hace a través de Mastercard Prex.

El marketplace comunicó que en el comienzo de la jornada sus mayores ventas por debajo del promedio general fueron: Lego Classic Caja de Bloques Creativos en AR$ 32,740, campera Adidas Entrada 22 Track Jacket en AR$ 36,821 y Termo Stanley Classic Legendary Bottle en AR$ 25,197.

Entre los electrodomésticos con mayor descuento se destacan modelos de lavarropas de carga frontal y superior, heladeras, lavavajillas, microondas, cocinas y campanas, a la vez que promociones y beneficios ideales para renovar el hogar con tecnología inteligente.

En esta edición, por ejemplo, Whirlpool ofrece hasta un 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en electrodomésticos de cocina y lavado seleccionados, junto con promociones bancarias especiales y múltiples medios de pago disponibles.

Retail y electrónica de consumo

Un informe realizado por Facturante confirma que los comercios más activos pertenecen al retail y a la electrónica de consumo, con estrategias que priorizan la experiencia digital y la inmediatez de respuesta.

Además, 1 de cada 5 transacciones correspondió a productos de regalo o de temporada, lo que indica un 18% de crecimiento en compras anticipadas para las fiestas, marcando el inicio de la planificación navideña.

“El consumidor argentino llega más racional, pero no menos decidido. Busca financiación, compara y elige opciones que le den seguridad en el cumplimiento y calidad del producto”, explicó Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante.

Las categorías más destacadas en volumen de facturación son Electrónica, Hogar y Línea Blanca, seguidas por Belleza, Cuidado Personal y Deportes.

Las horas pico se concentraron entre las 10:00 y las 11:30, cuando se emitió la mayor cantidad de comprobantes.

“El nivel de transacciones refleja cómo la digitalización de la economía ya consolidó nuevos hábitos de compra. Hoy el comercio electrónico no es una alternativa, sino el canal preferido de millones de argentinos”, sostuvo la ejecutiva.

“Además, crece el interés por facturar en moneda extranjera y por operaciones vinculadas al ecosistema cripto, en línea con la Ley de Transparencia Fiscal, que busca un entorno más formal y trazable para el comercio digital”, añadió.

El Estudio MID TERM 2025 de la CACE ya había anticipado un crecimiento del 79% interanual del e-commerce argentino, y las cifras de Facturante refuerzan la tendencia.

“En un contexto de volatilidad, el consumidor busca certezas: duración, ahorro y tiempos de entrega. Las marcas que logran comunicar confianza y valor son las que mejor capitalizan el momento”, destacó Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity.