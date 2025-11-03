El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 4 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 4 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá ocasionales ráfagas fuertes desde el sector oeste rotando al sudoeste y la visibilidad será regular.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco, con probables precipitaciones débiles y viento con ráfagas fuertes desde el oeste rotando al sur. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
La noche, a su vez, será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.