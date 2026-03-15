El gobierno bonaerense no se plegará a la reforma en la VTV que dispuso Nación

La provincia de Buenos Aires informó que no implementará en su territorio la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dispuesta por la administración de Javier Milei, por lo que se mantendrán los plazos y requisitos actuales.

La postura del gobierno de Axel Kicillof fue confirmada mediante un comunicado de la VTV provincial en su cuenta de X, tras conocerse la ratificación del cambio regulatorio por parte del Gobierno nacional, al rechazar los reparos de los talleres y empresas del sector.

De esta manera, el mensaje desde la dependencia bonaerense indicó que “la provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos”.

En este sentido, remarcó que “la VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”, echando por tierra cualquier posibilidad de que la reforma nacional sea aplicada en el ámbito provincial.

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Esta decisión, que se suma a la de Misiones, provocó el cuestionamiento de la Casa Rosada. Así, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expresó: “Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027”.

La semana pasada, el Gobierno nacional rechazó el reclamo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y de casi 30 empresas del sector y dejó firme la reforma en el sistema de controles vehiculares, que prevé menos trámites, extensión de plazos y la apertura del mercado a concesionarias e importadores.

La nueva normativa debe ser aprobada por los gobiernos provinciales para ponerse formalmente en marcha. Hasta ahora la provincia de Buenos Aires y Misiones comunicaron su desacuerdo con la medida y confirmaron que no aplicarán las modificaciones establecidas.

Cambios en la VTV