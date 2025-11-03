Fútbol femenino: Sporting se quedó con el Pentagonal ascenso y define con la AEC

Sporting se quedó con el Pentagonal y jugará la final por el ascenso ante la AEC tras vencer a Liniers por 2-1, como huésped, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del pentagonal.

El equipo de Marcelo Beltrán cerró su participación en esta instancia con puntaje ideal y se medirá ante Empleados de Comercio por el ascenso a la principal categoría.

Denisse Ayón fue la gran protagonista de la fecha al convertir dos tantos para el triunfo rojinegro ante el duro Liniers.

Por su parte las chicas de Empleados de Comercio golearon por 11 a 3 a San Francisco.

En Primera División, Villa Mitre igualó 2-2 ante Municipales y la definición del cuadrangular se traslada a la última fecha. El tricolor se medirá con Tiro y Municipales lo hará con Bella Vista.

Resultados

Primera División A

-Cuadrangular Campeonato: Villa Mitre 2 (Agustina Rodriguez y Sol Menéndez Perrone), STMBB 2 (Eugenia Gago y Abigail Britos) y Bella Vista 0, Tiro Federal 0.

-La Tabla: 1) Villa Mitre 31 (+5), Municipales 31 (+3), 3) Tiro Fedral, 22 y 4) Bella Vista, 14.

-Cuadrangular Permanencia: SPIQPYA 10 (Candela Salgado -5-, Nicole Montenegro -3- y Romina Elgueta -2-, Sansinena 0 y La Armonía 2 ( Agustina Aroca y Macarena Herrera), Libertad 1 (Antonella De Vega).

-La Tabla: 1) La Armonía, 14; 2) Libertad, 13; 3) Petroquímicos, 11 y 4) Sansinena, 3.

Primera División B

-Pentagonal Ascenso: Liniers 1 (Antonella Eceiza e/c), Sporting 2 (Denisse Ayon -2-) y AEC 11 (Martina Silva -5-, Antonella Seri -3-, Alexia Villani, Julieta Tourn y Evelyn Alonso), San Francisco 3 (Clara Iturrioz, Ariana Adassus y Paloma Vidal). Libre: Rosario PB.

La tabla: 1) Sporting, 12; 2) AEC, 9; 3) Liniers, 6; 4) San Francisco, 3 y 5) Rosario, 0.

-Pentagonal Reválida: Huracán 2 (Sofia López y Pía Córdoba)- 1 Pacífico C 1 (Guadalupe Laborde).

-La Tabla: 1) Estrella de Oro, 9; 2) Pacífico C, 6; 3) Huracán, 4; 4) Pacífico, 3 y 5) Olimpo, 1.