Siguen las lluvias: hay un alerta amarillo por tormentas para este martes en Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, para Bahía Blanca y una amplia región, regirá este martes la alerta amarilla, en una jornada donde la lluvia tendrá mayor presencia por la mañana.

La tormenta agitó la ciudad en las últimas horas de este viernes y seguirá hasta el mediodía del martes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, se centran en nuestra ciudad y los distritos aledaños, entre ellos Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tonrquist, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Carhué, Villarino y Carmen de Patagones (ver mapa), entre otros.

Las tormentas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos e intensas ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h, acompañados de actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

En cuanto a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, se espera que la lluvia sea un poco más intensa que en la zona costera, mientras que las temperaturas serán muy similares a las de Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20.

Sobre el resto de las áreas, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones a tener en cuenta en caso de desatarse una fuerte tormenta con lluvias intensas:

A los vecinos...

-No circular por calles anegadas.

-No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

-Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

-Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, andamios, etc.

-No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

-No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

-No colocar obstrucciones en los cordones cunetas ( Arena, Contenedores, Autos , etc).

-En caso de ocurrencia de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

-Poner especial atención al cruzar la calle. Hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizarlo.

-No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

-Cuidar a los mayores y los pequeños de la flia que puedan estar solos en la tormenta.

-Limpieza de techos y drenajes.

-Ante tormentas eléctricas no exponerse. Evitar salir de la casa, a menos que sea absolutamente necesario.

-Desconectar todos los artefactos eléctricos.

-No cruzar cursos de agua que tengan una altura considerada o velocidades importantes.

-No sacar la basura ante probabilidad de precipitaciones.

A los automovilistas...

-Usar siempre cinturón de seguridad.

-Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

-Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

-No estacionar en zonas que puedan inundarse, dejando el espacio reglamentario contra el cordón para que escurran bien las aguas.

-No cruzar bajos o arroyos donde escurra el agua con una velocidad y altura de importancia.

-Algunas normas de seguridad en caso de tormentas eléctricas...

(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional)

-Quédese a resguardo en un edificio y no salga a menos que sea absolutamente necesario.

-Salga del agua o de botes pequeños. Los mástiles de los veleros atraen los rayos con facilidad.

-Manténgase alejado de las ventanas y puertas abiertas, chimeneas, radiadores de calefacción, estufas, tuberías o cañerías, sumideros, piletas de lavar y artefactos eléctricos que se encuentren enchufados.

-Durante una tormenta no use artefactos eléctricos, tales como secadores de pelo, planchas, afeitadoras eléctricas, televisores, etc.

-No use el teléfono. Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior durante la tormenta.

-No retire la ropa tendida de las sogas o alambres exteriores.

-No trabaje en cercas, alambrados, rejas de metal, líneas telefónicas o eléctricas, cañerías y estructuras de acero.

-No use objetos metálicos, tales como cañas de pescar o palos de golf. Quienes practican este deporte, utilizan zapatos con clavos, siendo particularmente buenos blancos para ser alcanzados por un rayo.

-No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos.

-Deje de trabajar en tractores, especialmente cuando está remolcando equipos metálicos.

-Si usted está viajando, quédese en el interior del automóvil. Los automóviles ofrecen una excelente protección contra los rayos.

-Si se encuentra en campo abierto y no hay edificios en las cercanías, la mejor protección es una cueva, zanja o cañada.

-Cuando no encuentre ningún refugio, evite los objetos altos del área. Si hay solamente un árbol en el lugar, la mejor protección es permanecer agachado, al aire libre, manteniéndose alejado a una distancia igual a dos veces la altura del árbol.

-Evite permanecer en lo alto de colinas, sierras, galpones, silos, molinos de viento o cualquier otro objeto elevado que sea buen conductor de electricidad.

-Si usted siente una descarga eléctrica (su cabello se erizará o sentirá un hormigueo en la piel), es posible que un rayo este próximo a caer sobre usted. Tírese de inmediato al suelo.

-Las personas alcanzadas por un rayo reciben una poderosa descarga eléctrica que pueden llegar a matarlas. En algunos casos las personas presentan importantes quemaduras. No tema auxiliarlas, porque no retienen carga alguna. Una persona alcanzada por un rayo puede ser revivida mediante respiración boca a boca o masaje cardíaco.

