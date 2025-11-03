La dirigencia de Sansinena cesanteó al DT Patricio Mángano

La dirigencia del club Sansinena decidió cesantear al DT Patricio Mángano, tras la derrota de su equipo ante Comercial por 2 a 0, en un partido que terminó con incidentes entre los jugadores.

Emiliano López --ayudante de campo-- será el encargado de conducir al equipo en las últimas tres fechas del certamen Clausura.

La Comisión Directiva le agradeció al "Pato" su compromiso y profesionalismo durante todos estos años al frente del plantel, valorando profundamente su aporte al crecimiento deportivo e institucional del club.

Sancionados

El cruce entre jugadores de Comercial y Sansinena dejó cola.

Leandro Martorano, mediocampista del elenco portuario, recibió 6 jornadas de sanción, al tiempo que Roque Armario tendrá que purgar una jornada.

En el conjunto de Cerri, Santiago González y Gonzalo Rosa fueron suspendidos con 7 jornadas.

Además, Josué Malmoria deberá estar 4 fechas sin jugar y Mikael Helver una.

En tanto, Santiago Llanos (Bella Vista) fue sancionado con 4 jornadas; Brahim Cuitiño (Sporting) y Laureano Rizzi (2 fechas); Julián Troncoso (Pacífico de Cabildo), Valentín Jouglard (Villa Mitre), Alan Martínez (San Francisco), Iván Walter (Olimpo) y Augusto Temps (Pacífico de Cabildo), una.

Por límites de amarillas deberá parar dos partidos José Parra (Huracán), mientras que Enzo Chamorro (Huracán), Mariano Sacomani (Bella Vista), Thiago Pérez (Villa Mitre), Franco Fraysse (Tiro Federal), Ramiro Fernández (La Armonía), Levi Ortiz (Sansinena), Baltazar Rojas (Comercial), Juliano Arango (Comercial) y Javier Maciel (Huracán) deberán cumplir una fecha.